Transfermarkt "обнулил" стоимость футболиста. Названа причина

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 19:30
©ФК "Спартак" Москва

Авторитетный портал Transfermarkt обнулил рыночную стоимость нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса, передают Vesti.kz.

"32-летний лидер "Спартака" уже навряд ли поможет "красно-белым" в ближайших матчах и неизвестно сколько будет находиться под стражей в ОАЭ. Отсутствие возможности играть в футбол привело к обнулению рыночной стоимости, и пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель", - говорится в сообщении.

Отметим, что максимальная стоимость Промеса на Transfermarkt составляла 24 миллиона евро в 2018-м, когда он выступал за "Спартак". В декабре его стоимость оценивалась порталом в 6 млн евро.

Ранее сообщалось, что Промес был задержан в аэропорту Дубая (ОАЭ), так как покинул место ДТП.

До этого в Нидерландах футболиста признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Еще ранее игрока приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

Метки:
Футбольные трансферы Спартак Москва Премьер-лига России Футбол
Новости
Сегодня , 19:30
Россия
Transfermarkt "обнулил" стоимость футболиста. Названа причина
Вчера , 13:31
Россия
"Пластика из карате помогла в футболе". Игрок молодежной сборной Казахстана - о трансфере в Россию и карьере в Европе
18 марта, 21:59
Россия
Сенсацией завершился матч российского клуба игрока сборной Казахстана
17 марта, 18:30
Россия
"Зенит" намерен обсудить будущее Алипа с его агентами
17 марта, 17:30
Россия
Обладатель Кубка Казахстана перешел в клуб Азамата Мусагалиева
15 марта, 21:31
Россия
Игрок "Арсенала" прокомментировал интерес "Реала" и МЮ к Нуралы Алипу
15 марта, 15:49
Россия
Вдохновение в Лиге наций и драма в Кубке Казахстана. Как Адиев проводил решающие матчи в карьере
14 марта, 12:35
Россия
Алип потерял место в основе "Зенита". Названа причина
14 марта, 09:48
Россия
Дубль за 8 минут: Алип помог "Зениту" выйти в полуфинал Кубка России
13 марта, 21:55
Россия
"Зенит" принял решение по Алипу перед матчем Кубка России
© 2008 - 2024 ТОО «EML»