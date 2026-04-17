Топ-5 лучших игроков РПЛ? Как Самородов вышел на новый уровень после важного события

Казахстанский нападающий Максим Самородов является одним из самых результативных игроков российской премьер-лиги (РПЛ) после зимней паузы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о классной форме форварда в грозненском "Ахмате".

После зимней паузы в РПЛ прошли уже шесть игровых туров, и 23-летний Самородов стал одним из лучших на этом отрезке чемпионата. В шести матчах на его счету пять голевых действий - два гола и три ассиста. Он поучаствовал в пяти из семи голов "Ахмата" за этот период.





Самородов - в топ-5 лучших игроков весенней РПЛ

Если взглянуть на статистику по системе "гол+пас", то мало кто может соревноваться с Максимом в последние полтора месяца. Один из лидеров сборной Казахстана вошёл в список топ-5. А мог быть и в топ-3, если бы в матче с "Краснодаром" (0:1) в позапрошлом туре арбитр не отменил гол Максима из-за спорного офсайда.

Лидируют в этом топе главные ударные силы "Краснодара" и московского "Динамо" - колумбиец Джон Кордоба и россиянин Константин Тюкавин. У первого 6+1, у второго - 5+2 в шести турах после зимней паузы.

1. Джон Кордоба ("Краснодар", Колумбия) - 7 (6+1)

2. Константин Тюкавин ("Динамо Москва", Россия) - 7 (5+2)

3. Александр Соболев ("Зенит", Россия) - 5 (4+1)

4. Эдуард Сперцян ("Краснодар", Армения) - 5 (3+2)

5. Максим Самородов ("Ахмат", Казахстан) - 5 (2+3)

5. Дмитрий Воробьёв ("Локомотив", Россия) - 5 (2+3)

5. Эсекьель Барко ("Спартак", Аргентина) - 5 (2+3)

Также в топ-10 вошли Гамид Агаларов из "Динамо Махачкала" (4+0), Максим Петров из "Балтики" (2+2), Муми Нгамалё из "Динамо Москва" (2+2), а 11-м значится ещё один футболист с четырьмя голевыми действиями - Алексей Батраков из "Локомотива" (1+3).





Следующая цель - московский "Спартак"

На этой неделе состоятся матчи 25-го тура премьер-лиги. В воскресенье, 19 апреля, "Ахмат" с Самородовым и Галымжаном Кенжебеком в составе отправится в гости к московскому "Спартаку". Столичные занимают шестое место в турнирной таблице (42 очка), а грозненцы находятся на девятой строчке (31 балл).

С начала года Самородов здорово играл против московских топ-клубов. В домашней игре забил победный ЦСКА (1:0), затем отличился в гостях с "Локомотивом" (2:2). Теперь же он постарается огорчить "Спартак". Встреча начнётся в 19:00 по казахстанскому времени.

К слову, в их ворота Максим ещё никогда не забивал. Более того, с момента переезда в РПЛ он ещё ни разу не обыгрывал красно-белых - две нулевые ничьи в прошлом сезоне и домашнее поражение 1:2 в ноябре 2025-го.

Отметим, что Самородов выступает в чемпионате России за "Ахмат" с лета 2024 года. За это время он провёл 60 официальных матчей за клуб, в которых забил 12 голов и сделал восемь ассистов.

В текущем сезоне у Максима 4+4 в 23 матчах РПЛ (добивания и заработанные пенальти не учитывались как ассисты), но именно после зимней паузы он вышел на топ-уровень. И это можно связать с важным событием в жизни футболиста - в декабре он стал отцом, его супруга родила дочь. В новом статусе Самородов стал демонстрировать запредельную результативность.

В то же время перешедший в "Ахмат" зимой казахстанец Кенжебек пока ни разу не выходил в стартовом составе у Станислава Черчесова. На его счету три выхода на замену и ни одного результативного действия.

Самородов заинтриговал словами о будущем в "Ахмате"

