Техническая ошибка или расслабленность? Карпин указал на оплошность Зайнутдинова

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин в эфире "Матч ТВ" отметил игру Бахтиёра Зайнутдинова в матче против "Оренбурга". По словам специалиста, футболист действовал безупречно на протяжении 98 минут, но в концовке допустил технический промах, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в воскресенье "Динамо" на выезде обыграло "Оренбург" в девятом туре РПЛ со счётом 3:1. Единственный гол хозяева забили на 90+9-й минуте усилиями Максима Савельева.

- Лучше было бы 3:0, чтобы сами себе не забивали. Это было бы идеально с точки зрения результата. Зайнутдинов 98 минут играл идеально, и на последней минуте ложка дегтя все равно присутствует.

- Решение неправильное, назад играть не надо было. В принципе, техническая ошибка. Возможно, расслабленность или поле, не знаю, - заявил Карпин.

- Гол на последних минутах от "Оренбурга" - это ошибка из‑за потери концентрации или другая причина?

"Динамо" набрало 12 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре, 26 сентября, команда отправится в Самару, где сыграет в гостях против "Крыльев Советов".