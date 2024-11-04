Стало известно о трансфере футболиста сборной Казахстана

Казахстанский футболист Лев Скворцов вернется на родину во время зимнего трансферного окна, передают Vesti.kz.

По информации Kazakh_football_inside, Скворцовым интересуются две команды из верхней части турнирной таблицы.

Правами на игрока обладают подмосковные "Химки", а сейчас он на правах аренды выступает за ярославский "Шинник".

В Казахстане Скворцов играл за "Астану", "Атырау" и "Туран". С прошлого года вызывается в сборную Казахстана, до этого защищал цвета национальных команд до 18, 19 и 21 года.

Контракт 24-летнего защитника с "Химками" истекает летом 2025 года.