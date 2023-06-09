Стало известно место Зайнутдинова в списке лучших игроков сезона РПЛ

Стали известны итоги голосования за лучшего футболиста российской Премьер-Лиги сезона-2022/23, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Полузащитник сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, набравший два балла вместе с большой группой игроков (еще 12 человек) расположился на 58-й позиции.

Лучшим был признан нападающий "Зенита" бразилец Малком (344 балла). Форвард "Спартака" из Нидерландов Квинси Промес (118) занял второе место в голосовании, а одноклубник Зайнутдинова Федор Чалов (77) замкнул тройку.

Напомним, что ЦСКА занял второе место в РПЛ-2022/23. Зайнутдинов провел 21 матча, в которых забил один гол и сделал два ассиста.