Стало известно место Зайнутдинова в списке лучших игроков сезона РПЛ

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 12:51
©ПФК ЦСКА

Стали известны итоги голосования за лучшего футболиста российской Премьер-Лиги сезона-2022/23, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Полузащитник сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, набравший два балла вместе с большой группой игроков (еще 12 человек) расположился на 58-й позиции.

Лучшим был признан нападающий "Зенита" бразилец Малком (344 балла). Форвард "Спартака" из Нидерландов Квинси Промес (118) занял второе место в голосовании, а одноклубник Зайнутдинова Федор Чалов (77) замкнул тройку.

Напомним, что ЦСКА занял второе место в РПЛ-2022/23. Зайнутдинов провел 21 матча, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей

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