Стали известны сроки восстановления Зайнутдинова после игр Лиги наций

Универсальный футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов пропустит около десяти дней, сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний футболист получил небольшое повреждение в матче против Беларуси, в котором Зайнутдинов забил победный гол (2:1). По этой причине лидер сборной Казахстана не сыграл против Азербайджана (0:3).

Таким образом, Зайнутдинов пропустит выездной матч чемпионата России против "Химок", который состоится 1 октября, а также может не появиться на поле в дерби с "Динамо" (8 октября).

В текущем сезоне РПЛ он сыграл во всех матчах в основном составе, проведя на поле 10 игр и не раз признавался лучшим игроком на своей позиции.