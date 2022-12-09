"Зенит" и "Кайрат" действительно обсуждают возможность трансфера Нуралы Алипа. Разговор идет о соглашении на три года с возможностью продления, сообщает "РБ Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом для "Кайрата" важно, чтобы состоялся полноценный трансфер. Для Алипа - чтобы у него был хороший контракт.

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Также сторона казахстанского футболиста хочет прописать в контракте пункт об обязательном количестве матчей за "Зенит". Речь идет о минимум пяти играх в чемпионате за сезон. Клуб пока не дал ответа на такое предложение.

В то же время пока не идет речи о том, чтобы сразу же уйти из "Зенита" в аренду после подписания контракта. Это связано с тем, что клуб может покинуть один из центральных защитников.

Напомним, что "Зенит" арендовал Алипа в феврале до конца текущего года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел четыре матча.