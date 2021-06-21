Стали известны детали трансфера футболиста "Кайрата" в клуб РПЛ

Обнародованы некоторые детали перехода российского футболиста Кирилла Колесниченко из "Кайрата" в "Урал", который выступает в российской премьер-лиге. Предыдущий сезон клуб из Екатеринбурга завершил на 12-м месте из 16, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, за его трансфер алматинский клуб получил 140 тысяч евро, хотя в марте прошлого года покупал его за 250 тысяч евро у "Чертаново", воспитанником которого он и является.

Однако 21-летний Колесниченко на заиграл в алматинском клубе и в сентябре 2020-го перешел в волгоградский "Ротор" на правах аренды, откуда в январе 2021-го на правах субаренды перебрался в "СКА-Хабаровск".

Всего полузащитник в своей карьере провел 65 матчей и забил шесть мячей.

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