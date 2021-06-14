Стали известны детали перехода Дмитрия Шомко в новый клуб РПЛ

Защитник сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко продолжит карьеру в составе "Нижнего Новгорода". Сегодня, 14 июня, он прибудет в расположение клуба, завоевавшего путевку в РПЛ, сообщает Meta-Ratings.kz.

Назван новый клуб Дмитрия Шомко. Футболист сборной Казахстана остается в РПЛ

Отмечается, что казахстанец едет сразу на контракт, ни о каком просмотре нет и речи. Причем его соглашение с "Нижним Новгородом" никак не зависит от того, возглавит команду бывший тренер Шомко по "Астане" и сборной Казахстана Станимир Стойлов или нет.

Зимой Шомко перешел из "Астаны" в "Ротор", но волгоградцы вылетели из РПЛ, а сам левый защитник не имел возможности должным образом проявить себя, приняв участие лишь в двух матчах - полученная травма помешала добиться большего.

На днях Шомко был замечен в Нур-Султане на матче "Астаны" и "Тобола" (1:1).

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