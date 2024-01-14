Стала известна сумма трансфера полузащитника "Кайрата" в российский клуб

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 19:00
©ФК "Кайрат"

Махачкалинское "Динамо" выплатило компенсацию "Кайрату" за трансфер молодого полузащитника Антона Крачковского, передают Vesti.kz

Сообщается, что переход хавбека позволил "Кайрату" пополнить казну на 150 тысяч долларов. Любопытно, что ранее Иван Карпов информировал о стоимости трансфера в 300 тысяч евро. 

Телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым" также добавляет, что в "Динамо" высоко оценивает экс-игрока "Кайрата": 

"В Махачкале, совершившей первый могучий платный трансфер в истории клуба, уверены: они приобрели суперликвид с огромным потенциалом. Воспитанник ЦСКА реально был неплох в "Кайрате", за который отметился 8-ю голевыми в 45 матчах чемпионата Казахстана". 

Добавим, что клуб из Махачкалы тренирует бывший тренер "Кайрата" Курбан Бердыев, ранее он уже работал с Крачковским в алматинской команде. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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