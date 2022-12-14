Стали известны подробности выкупа петербургским "Зенитом" защитника "Кайрата" Нуралы Алипа, сообщает "Матч ТВ".

Как стало известно источнику, общие затраты на выкуп трансфера 22‑летнего игрока у "Кайрата" не превысили 1,75 миллиона евро.

Алип стал игроком "Зенита" в феврале, подписав арендное соглашение с "сине‑бело‑голубыми" до конца 2022 года.

Отмечается, что в соглашении предусмотрены бонусы за игровое время в победных матчах по той же схеме, что применяется в других контрактах игроков на протяжении последних трех сезонов.

Добавим, что контракт Алипа с "Зенитом" действует по схеме "2,5 + 1".

"Зенит" официально объявил о трансфере Нуралы Алипа