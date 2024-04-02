Московский "Спартак" не заинтересован в полузащитнике турецкого "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.ru.

Ранее турецкий сайт Milliyet сообщил о заинтересованности "Спартака" и "Краснодара" в Зайнутдинове. Отмечалось, что клуб планирует продать игрока за 4-5 миллиона евро.

По информации источника, в "Спартаке" стараются не рассматривать футболистов старше 25 лет, отдавая приоритет более молодым игрокам. Зайнутдинова нет в шорт-листе "красно-белых".

Футболист с 2020 по 2023 год выступал за ЦСКА. Контракт Зайнутдинова с клубом действителен до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне в активе 26-летнего хавбека 34 матча во всех турнирах и один гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в шесть миллионов евро.