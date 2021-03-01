Димаш Тулегенов

Сербский нападающий "Рубина" Джордже Деспотович оформил дубль в ворота московского "Спартака", принеся победу своей команде в первом матче после возобновления сезона РПЛ. Экс-форвард "Астаны", "Кайрата", "Тобола" и "Жетысу" прямо сейчас входит в топ-4 лучших бомбардиров российского чемпионата. Корреспондент Vesti.kz выделил основные факторы, которые поспособствовали столь резкому прогрессу в игре форварда.

В текущем розыгрыше Деспотович сыграл в 16 матчах РПЛ, проведя в общей сложности 1097 минут на поле (12 полных игр). За это время Джордже забил девять голов и отметился двумя голевыми передачами. Самое интересное, что впереди еще десять туров чемпионата, а Деспотович уже превзошел все свои показатели за прошедшие пять сезонов в РПЛ и КПЛ.

В 18 матчах КПЛ-2015 Деспотович забил пять голов за "Жетысу", а еще восемь наколотил в составе "Кайрата". По итогам той кампании стал вторым бомбардиром в Казахстане, уступив лишь лидеру алматинцев – Жерару Гоу (22).

В 2016 году он провел 31 игру в КПЛ за "Астану", забив восемь мячей. В следующем сезоне было всего четыре гола за 23 матча в составах столичных и "Тобола". В 2018 году Джордже улучшил показатели, забив пять голов в 15 встречах, но до поистине крутой результативности так и не добрался.

Кампанию 2018/19 серб начал уже в России, где подписал контракт с "Оренбургом". Но в первом сезоне он, проведя 23 игры в чемпионате, забил всего четыре гола. Уже в следующем году Деспотович стал настоящим лидером команды, отметившись восемью голами в 20 матчах, а также примерив на себя капитанскую повязку. Перед началом сезона-2020/21 перебрался в "Рубин".

Почувствовал себя в клубе-аутсайдере

Играя за "Оренбург", Деспотовичу не было легко. Но выбора у нападающего не оказалось - было необходимо бороться. Если в первом сезоне он так и не сумел перестроиться под стиль и динамику РПЛ, то во втором почувствовал себя "своим". На него начали играть партнеры, он забивал, причем некоторые из мячей были на загляденье.

Все это добавляло форварду уверенности от матча к матчу. Он был тем игроком, за которого фанатам оренбуржцев было не стыдно, даже несмотря на не очень хорошие результаты. К сожалению, клуб вылетел в ФНЛ, но Деспотович стал только лучше, перебравшись в "Рубин".

Закалившись в команде-аутсайдере, Деспотовичу стало намного легче, когда он оказался в Казани, где футбол гораздо сильнее отодвинут от собственных ворот, а вокруг более высококлассные исполнители.

Доверие тренера

Немаловажную роль в успешном выступлении Деспотовича сыграл Леонид Слуцкий. Рулевой "Рубина" нашел для него наиболее подходящую роль на поле. Этого тренера слушают игроки, а он, в свою очередь, слышит подопечных. Деспотович играет на той позиции и по той тактике, которая подходит ему.

Он может быть не очень заметен на поле, но способен блеснуть реализацией, появившись в нужном месте в нужное время. При этом серба не назвать столбом и неуклюжим форвардом без техники, хотя в Казахстане многие болельщики позволяли себе именно такие слова в адрес будущего бомбардира РПЛ и игрока сборной Сербии.

Форвард, которому 4 марта исполнится 29 лет, может пробить из любой позиции, помочь партнерам на флангах, включить скорость, зацепиться за мяч либо укрыть его корпусом. Еще он отлично прессингует и помогает обороне, включая ситуации при стандартных положениях. Слуцкий мотивирует Деспотовича без лишних слов, здесь вместо них достаточно лишь доверие тренера, которое невозможно не заметить.

Вызовы в сборную

Пока Деспотович все еще не дебютировал в футболке национальной команды, но уже вызывался в сборную. Это огромная мотивация для парня, который в 23 года отправился в Казахстан и, как многие полагали тогда, распрощался с надеждами на большую карьеру. Это стимулирует его еще больше. Сейчас немалое количество сербских болельщиков следят за РПЛ, а во многом этот интерес связан напрямую с Джордже.

Обретение лидерских качеств

Здесь еще одна отсылка из периода в "Оренбурге", где Джордже стал капитаном уже во время второго сезона. Этот опыт оказался очень полезным для легионера, который в Казахстане чаще был в тени более успешных игроков.

Даже сейчас заметно, насколько возмужал и окреп Деспотович. Футболист не боится брать инициативу на себя, старается настраивать партнеров по команде и отлично ладит с коллективом. Он стал одной из главных звезд в "Рубине". Прямо сейчас, вероятно, Деспотович - один из наиболее узнаваемых игроков казанцев. Недавно он сыграл главную роль в ставшем популярным клубном видео команды.

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Если раньше Деспотович был всего лишь одним из нескольких футболистов "Астаны", который может сыграть в нападении и заменить Джуниора Кабанангу , то сейчас от "старого" Джордже уже ничего не осталось. Он стал футболистом, который "живет игрой" все 90 минут матча, верит в свои силы и знает, что может прыгнуть еще выше своих имеющихся достижений. Сейчас он является той личностью, которой не был в клубах КПЛ.

Своим примером Деспотович доказал, что, даже не являясь самым топовым игроком в Казахстане, можно стать одним из таковых уже на уровне РПЛ. Но все дается, безусловно, только через упорный труд. Ключевым в его карьере был двухлетний период в "Оренбурге", где он поверил в свои силы и потенциал, окончательно проявив себя на поле и показав свой характер.

Вполне вероятно, что если Джордже доиграет сезон на таком же высоком уровне, то уже следующим летом сможет перейти в еще более сильный клуб. И не факт, что он будет из РПЛ. С такими успехами есть все шансы подписать контракт с клубом из сильнейших чемпионатов Европы. В январе Деспотович написал в своем Instagram следующее: "Люблю футбол с каждым годом все больше и больше". Это становится все более заметным и, разумеется, не может не радовать.

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Отметим, что в текущем сезоне Деспотович, забивший девять голов в РПЛ, делит третье место в списке бомбардиров со шведом Маркусом Бергом ("Краснодар"). Опережают его лишь форварды "Зенита" - Артем Дзюба и Сердар Азмун, которые отличились по 11 раз. После 20 туров "Рубин" идет на девятом месте в турнирной таблице.

Фото: ФК "Рубин"©️