Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий может покинуть петербургский клуб. Уход украинского футболиста анонсировал его агент Максим Дудченко, слова которого приводит "РБ Спорт".

По словам представителя игрока, "сине-бело-голубые" не предлагали украинцу продлить действующее соглашение. "В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не "Зенит"", - добавил Дудченко.

Ракицкий, контракт которого с российской командой истекает в июне 2022 года, в нынешнем сезоне провел 21 матч в составе "Зенита" во всех турнирах. Защитник забил два мяча и сделал шесть результативных передач.

До перехода в "Зенит" Ракицкий играл за донецкий "Шахтер". В его активе также пять голов в 54 матчах в составе сборной Украины.

Добавим, что на просмотре в "Зените" находится защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. Ожидается, что его будущее решится по итогам первого сбора.

После 18 туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков.