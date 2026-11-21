Казанский "Рубин" одержал победу над "Зенитом" в матче 15-го тура РПЛ-2026/27, отправив в ворота петербургской команды три мяча, сообщают Vesti.kz.

На 27-й минуте Эдди Сальседо не сумел реализовать пенальти, однако Ульви Бабаев первым оказался на добивании и открыл счёт. Уже на 30-й минуте Игор Вуячич удвоил преимущество казанцев.

После перерыва Луис Энрике на 50-й минуте отыграл один мяч, но на 67-й Велдин Ходжа восстановил преимущество "Рубина" в два гола, установив окончательный счёт - 3:1.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе "Зенита" и отыграл весь матч целиком.

После этой победы казанцы набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с 31 баллом продолжает лидировать в чемпионате.

В следующем туре, 28 ноября, "Рубин" встретится с "Акроном", а петербургский клуб сыграет с ЦСКА.