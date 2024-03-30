Сенсацией завершился матч "Зенита" Алипа в РПЛ

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Сегодня 18:12
©ФК "Зенит"

"Зенит" из Санкт-Петербурга сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче 22-го тура РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1: "Крылья Советов" вышли вперед уже на первой минуте после гола Владислава Шитова.

Гости сумели отыграться на 23-й минуте благодаря голу Артура.

Отметим, что защитник сборной Казахстана Нуралы Алип провел игру на скамейке запасных питерского клуба.

"Зенит", набрав 41 очко, лидирует в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" с 30 баллами занимают седьмую строчку.

На счету Алипа в этом сезоне 17 матчей в Российской Премьер-лиге.

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