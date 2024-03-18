Сенсацией завершился матч российского клуба игрока сборной Казахстана

Футбольный клуб "Химки", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Лев Скворцов прервали впечатляющую серию без поражений, сообщают Vesti.kz.

В матче 23-го тура первой лиги чемпионата России "Химки" сыграли на своем поле с "Нефтехимиком" и уступили со счетом 1:3.

В составе гостей в этой встрече отличились Максим Петров, Данил Липовой и Максим Шоркин. Единственный гол хозяев забил Александр Руденко.

Отметим, что в последний раз Подмосковный клуб проиграл 17 сентября, уступив тогда в гостях "СКА-Хабаровску" (1:3).

"Химки" с 42 очками лидируют в первой лиге чемпионата России.

Скворцов в этой встрече остался на скамейке запасных. На его счету два матча в Кубке России и 13 игр в первой лиге.

Напомним, недавно "Химки" сенсационно выбили из Кубка России "Краснодар".