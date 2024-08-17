Самородова могут оштрафовать на 1,5 миллиарда тенге. Подробности

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 15:30
©ФК "Ахмат"

Казахстанский нападающий "Ахмата" Максим Самородов может столкнуться с серьезными проблемами. Игроку грозит огромный штраф из-за нарушения агентского соглашения, сообщают Vesti.kz.

По данным Telegram-канала "Мутко против", Самородов заключил контракт с "Ахматом", не уведомив об этом своего агента, с которым у него имеется соглашение. В договоре прописано, что за нарушение договора игрок обязан выплатить агенту три миллиона евро (1,58 миллиарда тенге).

Напомним, что 22-летний Самородов завершил свой переход в "Ахмат" в первой половине прошлой недели. Грозненцы заплатили за него "Актобе" порядка одного миллиона евро. 

Казахстанец уже успел провести за новую команду два матча, выйдя на замену против "Спартака" (0:0) в чемпионате и против "Краснодара" (0:1) в кубковой встрече.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2 Динамо М 4 3 0 1 8-3 9
3 Локомотив М 4 3 0 1 11-5 9
4 Спартак М 4 2 1 1 6-3 7
5 ЦСКА М 4 2 1 1 9-3 7
6 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
7 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
9 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
10 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12 Акрон Тл 4 1 1 2 6-7 4
13 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
14 Крылья Советов 4 1 0 3 3-10 3
15 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16 Факел 4 0 1 3 1-7 1

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Футбол Премьер-лига России Ахмат ФК Самородов Максим Казахстанцы за границей Казахстан Россия Чечня Актобе ФК

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