Самородова могут оштрафовать на 1,5 миллиарда тенге. Подробности
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Казахстанский нападающий "Ахмата" Максим Самородов может столкнуться с серьезными проблемами. Игроку грозит огромный штраф из-за нарушения агентского соглашения, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский нападающий "Ахмата" Максим Самородов может столкнуться с серьезными проблемами. Игроку грозит огромный штраф из-за нарушения агентского соглашения, сообщают Vesti.kz.
По данным Telegram-канала "Мутко против", Самородов заключил контракт с "Ахматом", не уведомив об этом своего агента, с которым у него имеется соглашение. В договоре прописано, что за нарушение договора игрок обязан выплатить агенту три миллиона евро (1,58 миллиарда тенге).
Напомним, что 22-летний Самородов завершил свой переход в "Ахмат" в первой половине прошлой недели. Грозненцы заплатили за него "Актобе" порядка одного миллиона евро.
Казахстанец уже успел провести за новую команду два матча, выйдя на замену против "Спартака" (0:0) в чемпионате и против "Краснодара" (0:1) в кубковой встрече.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|2
|Динамо М
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|3
|Локомотив М
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|4
|Спартак М
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|5
|ЦСКА М
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|6
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|8
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|9
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|11
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|12
|Акрон Тл
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|13
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
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