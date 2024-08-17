Самородова могут оштрафовать на 1,5 миллиарда тенге. Подробности

Казахстанский нападающий "Ахмата" Максим Самородов может столкнуться с серьезными проблемами. Игроку грозит огромный штраф из-за нарушения агентского соглашения, сообщают Vesti.kz.

По данным Telegram-канала "Мутко против", Самородов заключил контракт с "Ахматом", не уведомив об этом своего агента, с которым у него имеется соглашение. В договоре прописано, что за нарушение договора игрок обязан выплатить агенту три миллиона евро (1,58 миллиарда тенге).

Напомним, что 22-летний Самородов завершил свой переход в "Ахмат" в первой половине прошлой недели. Грозненцы заплатили за него "Актобе" порядка одного миллиона евро.

Казахстанец уже успел провести за новую команду два матча, выйдя на замену против "Спартака" (0:0) в чемпионате и против "Краснодара" (0:1) в кубковой встрече.



