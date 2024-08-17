"Ахмат" принял решение по защитнику сборной Казахстана после трансфера Самородова

Российский "Ахмат" не будет возвращать из "Астаны" универсала Марата Быстрова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном трансфере Быстрова в клуб из Грозного. В "Астане" защитник играет нечасто, сыграв всего девять игр в КПЛ-2024.

Весной текущего года главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев был не против возвращения опытнейшего футболиста, учитывая проблемы в линии обороны, однако в настоящий момент вопрос о переходе Быстрова не стоит.

32-летний уроженец Костанайской области с 2020 по 2024 годы защищал цвета "Ахмата", а до этого играл за "Тобол", "Ордабасы", российские "Тамбов" и "Челябинск". В сборной Казахстана Быстров дебютировал в 2019 году и сыграл в ее составе 30 матчей.

Добавим, что в начале августа "Ахмат" объявил о переходе в команду нападающего сборной Казахстана Максима Самородова, подписавшего контракт сроком на три года.