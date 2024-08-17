"Ахмат" принял решение по защитнику сборной Казахстана после трансфера Самородова
Российский "Ахмат" не будет возвращать из "Астаны" универсала Марата Быстрова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Российский "Ахмат" не будет возвращать из "Астаны" универсала Марата Быстрова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее в СМИ появлялась информация о возможном трансфере Быстрова в клуб из Грозного. В "Астане" защитник играет нечасто, сыграв всего девять игр в КПЛ-2024.
Весной текущего года главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев был не против возвращения опытнейшего футболиста, учитывая проблемы в линии обороны, однако в настоящий момент вопрос о переходе Быстрова не стоит.
32-летний уроженец Костанайской области с 2020 по 2024 годы защищал цвета "Ахмата", а до этого играл за "Тобол", "Ордабасы", российские "Тамбов" и "Челябинск". В сборной Казахстана Быстров дебютировал в 2019 году и сыграл в ее составе 30 матчей.
Добавим, что в начале августа "Ахмат" объявил о переходе в команду нападающего сборной Казахстана Максима Самородова, подписавшего контракт сроком на три года.
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