Самородов и Шушеначев - кто в РПЛ, а кто в ФНЛ? Прямая трансляция решающих стыковых матчей

Сегодня, 31 мая, решится судьба клубов, борющихся за выживание и путевку в российскую премьер-лигу (РПЛ). Ответные стыковые матчи пройдут в Нижнем Новгороде и Грозном, сообщают Vesti.kz.

В 20:00 "Пари НН" на своем поле сыграет с "Сочи". Первую игру нижегородцы выиграли на выезде со счетом 2:1. В настоящее время игроком "Сочи" является казахстанский нападающий Артур Шушеначев, который последний раз выходил на поле еще в марте.

В 21:30 грозненский "Ахмат" примет гостей из екатеринбургского "Урала". В гостях грозненцы проиграли со счетом 1:2, и теперь им надо проявлять себя дома, но без подавшего в отставку главного тренера. В составе "Ахмата" может сыграть казахстанский нападающий Максим Самородов.



Как видим, команды обоих казахстанцев находятся в нелегком положении, но сегодня у "Сочи" и "Ахмата" будет шанс отыграться.

Отметим, что "Пари НН" и "Ахмат" в этом сезоне выступали в РПЛ, и они борются за сохранение прописки в высшем дивизионе. А вот "Сочи" и "Урал" настраиваются на повышение из первой лиги.

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