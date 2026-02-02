Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли в товарищеском матче сербский "Вождовац" на учебно-тренировочном сборе в Турции, передают Vesti.kz.

"Ахмат" победил со счётом 3:0. Дубль оформил казахстанский нападающий Максим Самородов (22-я и 35-я минуты), а ещё один гол в свой актив занёс Анас Эль-Махрауи (76-я).

23-летний Самородов представляет "Ахмат" с 2024 года, когда перешёл из родного "Актобе" за миллион евро (данные Transfermarkt).

В январе этого года к "Ахмату" присоединился другой форвард сборной Казахстана Галымжан Кенжебек, подписав контракт до 2030-го. До этого он играл за "Елимай", "Женис", "Мактаарал", "Кайрат", а также словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас".

Российская премьер-лига возобновится 27 февраля матчами 19-го тура, но "Ахмат" сыграет 1 марта, когда примет дома московский ЦСКА. Армейцы с 36 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице, а грозненцы идут восьмыми, имея в активе 22 очка.