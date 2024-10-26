Грозненский "Ахмат" выиграл первый матч в РПЛ сезона-2024/25, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча с "Ростовом" в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Гости вышли вперед в первом тайме, когда на 33-й минуте отличился Даниил Уткин.

Спустя минуту хозяева отыгрались после гола Ниуолая Комличенко. На 36-й минуте "Ахмат" вышел вперед, благодаря мячу Лечи Садулаева. Голевой пас ему отдал нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.

Во втором тайме Садулаев на 51-й минуте увеличил отрыв "Ахмата", а Мохаммад Мохеби на 69-й сократил отставание "Ростова" и установил итоговый результат.

"Ахмат" набрал девять очков и занимает предпоследнее, 15 место в таблице РПЛ.