"Ахмат", за который выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов, выдал результативную игру на сборах в Турции, передают Vesti.kz.

Грозненский клуб обыграл в товарищеском матче сербский "Нови-Пазар" - 5:3. Хет-трик на свой счет записал Георгий Мелкадзе, по одному мячу забили Даниил Уткин и Светослав Ковачев.

Самородов вышел в стартовом составе, а в перерыве был заменен. В первом тайме у него был шанс отличиться, но он им не воспользовался.

Максим перешел в "Ахмат" из "Актобе" летом прошлого года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила один миллион евро.

В 12 матчах российской премьер-лиги казахстанский форвард забил два гола и отдал две голевые передачи.

Сезон в РПЛ возобновится 1 марта. "Ахмат" примет на своем поле казанский "Рубин".