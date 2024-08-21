Самородов отказал топ-клубу из Греции. Совершил большую ошибку?

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов имел несколько вариантов для продолжения карьеры, но в итоге выбрал "Ахмат". При этом у игрока было реальное предложение от одного из грандов греческого футбола - ПАОКа. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему переезд в Салоники мог принести воспитаннику "Актобе" гораздо больше дивидендов и дать отличный буст европейской карьере.

Бывший тренер сборной Казахстана, а ныне наставник "Ахмата" Магомед Адиев заявил, что это он инициировал трансфер Самородова и при этом, рассказал, что у игрока был вариант с ПАОКом, но он убедил Максима переехать в РПЛ:

"Точно знаю, что был ПАОК. Мы даже связывались. У нас был такой переговорный момент, здесь я больше Макса убеждал, говорил ему: "РПЛ - это серьезный турнир, да, ПАОК уровнем выше, но я не думаю, что они тебя возьмут и ты сразу будешь адаптирован". Я предложил ему пойти по пути Зайнутдинова, который пришел в "Ростов", а потом пошел в более статусные клубы. Сказал ему, что можно взять этот вариант за основу и он со мной согласился", - сказал Адиев в интервью BorodAbata.

Безусловно, фактор Адиева в этой сделке имел большое значение для Самородова. Ты уходишь в другую, более сильную лигу, но в то же время получаешь в какой-то степени "своего" тренера и штаб (не будем забывать, что в "Ахмате" работают сразу несколько казахстанских специалистов). Это большой плюс для плавной адаптации и понимания того, что у тебя так или иначе будет определенный кредит доверия.

Но, все же ПАОК мог развернуть карьеру Самородова по совершенно другой траектории. Да, это греческий топ-клуб с амбициями. Конкуренция и требования там могут быть выше. Но, в то же время, в Салониках есть русскоговорящие игроки и даже владелец.

Греция - чемпионат, из которого так или иначе легче уехать дальше, плюс ПАОК участвует в еврокубках. Да, в РПЛ тоже доступны трансферы в Европу (причем даже в топ-лиги), но конкретно в случае с "Ахматом " - процесс сложнее, клуб находится под западными санкциями. Внутри РПЛ переезд из "Ахмата" возможен, но напрямую в Европу это будет сделать сложнее.

И если говорить о конкуренции в ПАОКе, нельзя сказать, что Самородов не сумел бы там быть как минимум в обойме. Например, на излюбленной позиции Максима левого вингера играет уже возрастной (36-летний) бразилец Тайсон. Да, игрок именитый, но определенно неспособный весь сезон проводить на одном уровне и участвовать в большинстве матчей. Иногда в этом амплуа играет и австриец Томас Мург. Опять же, добротный футболист, но ничего выдающегося (ни разу не играл за сборную Австрии), Самородов вполне мог бы навязать ему конкуренцию.

В общем, Греция выглядела более подходящим проектом для развития европейской карьеры Самородова и могла сильно сократить ему путь до условной топ-лиги. Пример Зайнутдинова тут не совсем корректен, ведь Бахтиер переходил в "Ростов" - клуб, где привыкли прокачивать футболистов и перепродавать. У "Ахмата" такой репутации все-таки нет.

Кроме того, показательно, как этим летом сам Зайнутдинов не желает возвращаться в РПЛ, причем даже в такой клуб как "Зенит". РПЛ - безусловный апгрейд по сравнению с КПЛ, но выбраться оттуда в западную Европу Самородову будет гораздо сложнее, чем из условной Греции.

Фото: ФК "Краснодар"©