Россия
Сегодня 09:18

Самородов назвал самого сложного соперника среди лидеров РПЛ

©ФК "Ахмат"

Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов в интервью "РБ Спорт" признался, что матч против "Спартака" из тройки лидеров чемпионата России был для него самым сложным, передают Vesti.kz.

Он отметил, что московская команда способна бороться за чемпионство.

- "Спартак" - хорошая, мастеровитая команда с квалифицированными игроками, - говорит Самородов. - Думаю, они способны бороться за чемпионство. Но мы отталкиваемся от своей игры, я не смотрю, в конце или начале турнирной таблицы находится соперник. Без разницы. Отталкиваемся только от своей игры.

- Против кого из тройки "Спартак", "Зенит", "Краснодар" было тяжелее всего?

- Лично для меня было тяжелее всего против "Спартака", пришлось много побегать.

В этом сезоне Самородов провел 23 матча за "Ахмат", забив пять голов и сделав две голевые передачи. Рыночная стоимость футболиста, по версии Transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро.

Напомним, что цвета "Зенита" защищает другой казахстанец Нуралы Алип.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 22 14 7 1 44-13 49
2 Зенит 22 14 4 4 44-14 46
3 Спартак М 22 13 5 4 41-17 44
4 Динамо М 22 12 6 4 48-24 42
5 ЦСКА М 22 12 5 5 33-15 41
6 Локомотив М 22 12 4 6 38-34 40
7 Ростов 22 9 6 7 35-33 33
8 Рубин 22 9 5 8 29-33 32
9 Акрон Тл 22 7 4 11 28-41 25
10 Химки 22 5 8 9 26-37 23
11 Крылья Советов 22 6 4 12 25-37 22
12 Динамо Мх 22 4 9 9 16-24 21
13 Пари НН 22 5 4 13 17-41 19
14 Ахмат 22 3 10 9 20-35 19
15 Факел 22 2 8 12 11-34 14
16 Оренбург 22 2 5 15 19-42 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →