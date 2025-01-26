Стало известно об отсутствии бразильского полузащитника Камило на сборах грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.

25-летний легионер до сих пор не присоединился к команде, которая готовится к сезону в Турции.

По информации Metaratings, Камило намерен покинуть грозненский клуб ради перехода в одну из команд второго дивизиона Испании. В связи с этим "Ахмат" уже начал поиски замены в опорную зону.

Напомним, что Камило присоединился к "Ахмату" летом 2023 года. За это время он провел 50 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Сейчас команда занимает 15-е место в таблице РПЛ и находится в зоне прямого вылета, что делает ситуацию вокруг клуба еще более напряженной.

Отметим, что в составе грозненского клуба выступает вингер сборной Казахстана Максим Самородов.

Отметим, что в первой части сезона Самородов провел за грозненцев 12 матчей в российской премьер-лиге, забил два гола и отдал две результативные передачи.

РПЛ возобновится весной, 1 марта "Ахмат" примет на своем поле казанский "Рубин".