"Ротор" близок к трансферу казахстанского игрока

Российский "Ротор" в зимнее трансферное окно подпишет защитника из Казахстана Бексултана Шамши, передают Vesti.kz.

"В "Ротор" переходит правый защитник из Казахстана. Вероятно, это 23-летний Шамши Бексултан, анонсированный СМИ, из "Окжетпеса", который ранее возглавлял рулевой волгоградцев Сергей Попков", - сообщает телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".

23-летний Шамши минувший сезон провел в "Окжетпесе", сыграв 20 матчей в чемпионате Казахстана. "Ротор" на данный момент занимает третье место во второй лиги России дивизиона А. Несколько лет назад за волгоградский клуб выступали экс-игроки сборной Казахстана Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин.