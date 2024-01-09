Российский клуб объявил об уходе игрока сборной Казахстана

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 22:46
©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" объявил об уходе защитника сборной Казахстана Марата Быстрова, сообщают Vesti.kz.

"Футбольный клуб "Ахмат" и защитник Марат Быстров расторгли трудовое соглашение по согласию сторон. Быстров сыграл за грозненцев 80 матчей в официальных турнирах.

Мы благодарим Марата за совместную работу, желаем ему удачи и успехов в дальнейшей карьере", - гласит сообщение клуба.

Последние три с лишним года Быстров провел в составе грозненского "Ахмата".

Трансферная стоимость Быстрова оценивается порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро. Также в его карьере были российские "Магнитогорск", "Челябинск", "Тамбов", казахстанские "Тобол" и "Ордабасы".

Метки:
Быстров Марат Ахмат ФК

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