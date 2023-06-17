Российский клуб казахстанца назвал состав на первые сборы

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 23:15
©КФФ

"Ахмат" прибыл в Кисловодск, где проведет летние учебно-тренировочные сборы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу грозненского клуба.

Отмечается, что первый этап подготовки продлится до 1 июля. После нескольких выходных здесь же команда продолжит готовиться к новому сезону. В расположение клуба прибыли все футболисты, за исключением восстанавливающихся после травмы Лечи Садулаева, Милоша Шатары и находящегося в расположении сборной Казахстана Марата Быстрова.

Присоединился к коллективу после аренды Илья Мосейчук. Также привлечены несколько игроков молодежного состава, ранее тренировавшиеся с основным составом.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Быстров Марат Сборная РК по футболу Ахмат ФК Премьер-лига России

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