В России заговорили о Зайнутдинове перед супердерби со "Спартаком"

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 17:00
©ПФК ЦСКА

Российский сайт Bobsoccer оценил ситуацию в московском ЦСКА перед супердерби со "Спартаком", которое состоится 16 октября в рамках 13-го тура РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что возвращение в строй Бахтиера Зайнутдинова, получившего травму в сборной Казахстана, должно помочь "армейцам".

"Не хватает материала - еще одного качественного защитника и еще одного форварда. Об этом мы с вами говорили еще летом. Федотов, кстати, тоже. Помните его слова: "Я бы настаивал на двух защитниках". В итоге привезли одного. Безусловно, Виллиан Роша - отличное приобретение, отдачу мы уже видим. Но сезон набирает ход, пошли травмы, и сейчас мы убеждаемся, что в обороне недокомплект. В преддверии супердерби со "Спартаком" тревожно.

Будем надеяться, поправится Бахтиер Зайнутдинов. У спартаковцев очень хорош Промес, и вообще в атаке команда играет быстро и разнообразно. Возвращение в строй Зайнутдинова должно помочь ЦСКА", - пишет источник.

Добавим, что 24-летний Зайнутдинов провел 10 матчей за ЦСКА в нынешнем сезоне российской премьер-лиги.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3 Спартак М 12 8 1 3 29-14 25
4 ЦСКА М 12 7 3 2 24-11 24
5 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9 Динамо М 12 4 5 3 18-14 17
10 Пари Нижний Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11 Крылья Советов 12 2 5 5 12-19 11
12 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14 Локомотив М 12 2 3 7 15-26 9
15 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16 Торпедо М 12 1 3 8 7-23 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Спартак Москва Премьер-лига России

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:00
Россия
В России заговорили о Зайнутдинове перед супердерби со "Спартаком"
Вчера , 23:53
Россия
Клуб казахстанца за 16 минут упустил победу и проиграл в матче РПЛ
7 октября, 14:00
Россия
В России сделали категоричное заявление по будущему Алипа в "Зените"
7 октября, 12:00
Россия
Ценный лот. Алипу вынесли вердикт в России
6 октября, 17:38
Россия
Воспитанник ЦСКА избил свою девушку (Фото)
5 октября, 16:36
Россия
Конкурент для Вороговского и одноклубник Алипа. Кто может усилить сборную Казахстана из России
3 октября, 14:58
Россия
"Ведем переговоры". Казахстан сыграет со сборной России?
2 октября, 22:46
Россия
"Зенит" без Алипа одержал победу и упрочил лидерство в РПЛ
1 октября, 22:57
Россия
Казахстанский форвард помог клубу оформить разгром в чемпионате России
1 октября, 21:25
Россия
ЦСКА Зайнутдинова добыл победу после неожиданной сенсации в РПЛ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»