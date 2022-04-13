В России проведут свой еврокубковый турнир с участием клубов Алипа и Зайнутдинова

©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 13:50

Российские клубы в межсезонье могут провести собственный еврокубковый турнир с участием пары команд из Европы. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Отмечается, что "Кубок Матч ТВ" опять может пройти этим летом. Канал уже отправил приглашения "Зениту", ЦСКА, "Динамо", "Спартаку" и "Локомотиву".

Кроме того, есть вероятность, что в турнире могут принять участие и сербские "Црвена Звезда" и "Партизан".

При этом пока не определен формат турнира, а также неизвестно количество участвующих команд (хотя пока речь идет о четырех-шести). Сам турнир предполагается провести за 10-14 дней.

Напомним, что ФИФА и УЕФА лишили российские сборные и клубы права на участие в международных турнирах из-за ситуации в Украине.

За ЦСКА выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, а за "Зенит" играет другой сборник Нуралы Алип.

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Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Премьер-лига России

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