В России назвали роль Зайнутдинова в ЦСКА на вторую часть сезона в РПЛ

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 17:55
©ПФК ЦСКА

Бахтиер Зайнутдинов, несмотря на травму, сохранит место в основном составе ЦСКА, считает сайт "Спорт день за днем". Игрок национальной команды получил травму сухожилий голени в товарищеском матче ЦСКА с "Оренбургом" 4 февраля и выбыл ориентировочно на четыре-шесть недель.

Каким будет состав ЦСКА во второй части сезона?

ЦСКА действительно не выглядит полностью укомплектованной командой. В отличие от "Спартака" у армейцев не на всех позициях по два более-менее равных по классу игрока. Не помешают еще новички и в центр обороны, и на фланги, и в группу атаки. Вдобавок не готов пока Агапов, травмирован Бахтиер Зайнутдинов, дисквалифицирован на ближайший тур РПЛ Иван Обляков. Но, видимо, до закрытия зимнего окна московский клуб подпишет в лучшем случае одного игрока в нападение. Остальные селекционные вопросы будут отложены до лета.

Ориентировочная основа ЦСКА: Акинфеев – Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес – Гаич, Зделар, Мендес, Зайнутдинов – Медина, Карраскаль, Чалов.

Запасные ЦСКА: Тороп – Агапов, Набабкин, Щенников – Глебов, Мухин, Обляков, Ушаков – Кучаев, Ермаков, Заболотный.

Пропустит старт сборной Казахстана в отборе на Евро? Стали известны сроки восстановления Зайнутдинова

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Премьер-лига России

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 17:55
Россия
В России назвали роль Зайнутдинова в ЦСКА на вторую часть сезона в РПЛ
Вчера , 11:05
Россия
Игрок европейской сборной присоединился к российскому клубу после ухода из КПЛ
Вчера , 09:08
Россия
"Больше о свадьбе думал, а насчет контракта клубы решали". Интервью с Алипом
17 февраля, 21:12
Россия
Дубль Аймбетова помог "Астане" разгромить клуб РПЛ
17 февраля, 20:55
Россия
Всего 9,5 миллиона евро, или почему "Зенит" Алипа удивил неожиданным результатом в Иране
17 февраля, 20:33
Россия
"Зенит" с Алипом проиграл одному из ведущих клубов Ирана
17 февраля, 16:40
Россия
"Кайсар" выдал матч с 4 голами и не проиграл клубу РПЛ
17 февраля, 15:05
Россия
Нуралы Алип оценил следующего соперника "Зенита" перед товарищеским матчем
17 февраля, 09:46
Россия
Зайнутдинов помог в сборе гуманитарной помощи для Турции
15 февраля, 13:39
Россия
Захотевший выступать за сборную Казахстана экс-игрок "Спартака" нашел новый клуб
© 2008 - 2023 ТОО «EML»