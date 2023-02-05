Пропустит старт сборной Казахстана в отборе на Евро? Стали известны сроки восстановления Зайнутдинова

Защитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов может не сыграть в составе сборной Казахстана в матчах квалификации чемпионата Европы-2024 против Словении и Дании в конце марта, сообщает Meta-ratings.kz.

По данным СМИ, у игрока подозрение на разрыв связок голеностопа. Восстановление может занять до двух месяцев.

Он пропустит несколько ближайших матчей чемпионата России.

Напомним, во время контрольного матча ЦСКА против "Оренбурга" 24-летний игрок получил повреждение.

Зайнутдинов попросил замену и при помощи партнеров по команде покинул поле. Этот матч посетил главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

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