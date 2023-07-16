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В России назвали катастрофой возможный уход Зайнутдинова из ЦСКА

В России назвали катастрофой возможный уход Зайнутдинова из ЦСКА
©ПФК ЦСКА

ЦСКА нельзя отпускать полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, считает sports.ru. Российский сопртивный сайт высоко оценил игру казахстанского футболиста в матче за Суперкубок России, в котором московский клуб уступил "Зениту" из Санкт-Петербурга. 

"ЦСКА сыграл гораздо острее "Зенита": перебил по ударам (13:3) и запорол несколько явных моментов (Кержаков спас после ударов Чалова и Гайича). Как так получилось?

Главный инструмент - длинные передачи на левый фланг. Первый голевой момент пришел после аута ЦСКА на половине "Зенита": петербуржцы закрыли ближайшие варианты, но Мендес и Мойзес отдали Акинфееву, который в касание запустил на Зайнутдинова. Мантуан, часто доигрывающий за Бахой, проспал заброс, поэтому Густаво страховал Караваев. Так ЦСКА заработал угловой, где «Зенит» потерял Мухина – в итоге москвичам помешал Барриос.

Следующий момент - очередная диагональ на Зайнутдинова. ЦСКА запрессинговал "Зенит" на ауте, Дивеев среагировал на рывок Бахи, а движение Чалова окончательно запутало Мантауна - в итоге латераль прострелил, а Чистяков вынес прямо на Федора.

Зайнутдинов разрывал и во втором тайме. Сначала выгрыз тяжелую диагональ, а затем обыграл Мантуана и заметил забегание Гайича. 

Через несколько минут опять разобрался с Мантуаном и помог с подключением Мойзеса.

ЦСКА атаковал и через середину. Весной наличие Заболотного в старте почти не влияло на количество длинных передач. Сейчас ЦСКА тоже не забрасывает исключительно Антону, хотя интегрировал разные передачи форварду и инсайдам. Например, на предсезонке ЦСКА использовал парашюты от Роши и Здьелара, а Чалов с Ермаковым перегружали опорную зону соперников. В Суперкубке качественный вынос Акинфеева на Заболотного привел к опасному штрафному Зайнутдинова, а во втором тайме Антон открылся под разрезающую Роши, что привело к удару Гайича с линии штрафной.

ЦСКА сыграл лучше, но перспективы туманны. Логично, что Федотов сохранит стиль с любым подбором игроков, но трансферы необходимы. После перехода Медины в Спартак, проблем с Карраскалем и повреждения Облякова ЦСКА некого выпускать впереди. Еще хуже - отсутствие усиления на скамейке. В Суперкубке на замену вышли Ермаков, Рядно, Кучаев, Набабкин и Гайч под пенальти - реально игру впереди может усилить только Кучаев. Если Зайнутдинов уйдет, а ЦСКА не получит минимум трех-четырех игроков, это будет катастрофа", - пишет сайт.

Основное время матча, прошедшего в Казани, завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти удача улыбнулась "Зениту", одержавшему победу со счетом 5:4.

 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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