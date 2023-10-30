В России футболист отправил в нокаут судью за желтую карточку

Неприятный инцидент произошел во время матча любительской лиги Краснодара между командами "Изумруд" и "Тлюстенхабль", сообщают Vesti.kz.

На 17-й минуте судья показал желтую карточку защитнику "Тлюстенхабля" Антону Гапону. Это решение разозлило футболиста, который ударил арбитра по лицу, после чего тот упал на газон.

Игра была прервана, а "Тлюстенхаблю" засчитано техническое поражение.

Арбитр пришел в себя после помощи врача.

"Тлюстенхабль" с 15-ю очками располагается на втором месте в турнирной таблице лиги. "Изумруд" с 14-ю баллами идет на третьем месте. Лидером чемпионата является "Готэм-сити" с 17 очками.