Роналдо на 94-й минуте исправился за фиаско в матче-триллере с 5 голами

Футбольный клуб "Ростов" одержал победу над "Оренбургом" в матче пятого тура РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Ростов Арене" складывалась для хозяев поля не самым благоприятным образом: на 18-й минуте Брайан Мансилья вывел "Оренбург" вперед, а на 18-й Химми Марин забил второй гол в ворота ростовчан.

Между этими голами болгарский форвард хозяев бразильского происхождения Роналдо из "Ростова" не сумел реализовать пенальти.

Впрочем, два гола Николая Комличенко на 51 и 52 минуте позволили "Ростову" отыграться. Победу хозяевам поля на 94-й минуте принес Роналдо.

"Ростов" набрал восемь очков и поднялся на четвертое место. лидируют "Зенит" и "Динамо" у которых по 12 баллов.

"Оренбург" с пятью очками занимает девятое место.