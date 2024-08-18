Роналдо на 94-й минуте исправился за фиаско в матче-триллере с 5 голами
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Футбольный клуб "Ростов" одержал победу над "Оренбургом" в матче пятого тура РПЛ, сообщают Vesti.kz.
Футбольный клуб "Ростов" одержал победу над "Оренбургом" в матче пятого тура РПЛ, сообщают Vesti.kz.
Встреча на "Ростов Арене" складывалась для хозяев поля не самым благоприятным образом: на 18-й минуте Брайан Мансилья вывел "Оренбург" вперед, а на 18-й Химми Марин забил второй гол в ворота ростовчан.
Между этими голами болгарский форвард хозяев бразильского происхождения Роналдо из "Ростова" не сумел реализовать пенальти.
Впрочем, два гола Николая Комличенко на 51 и 52 минуте позволили "Ростову" отыграться. Победу хозяевам поля на 94-й минуте принес Роналдо.
"Ростов" набрал восемь очков и поднялся на четвертое место. лидируют "Зенит" и "Динамо" у которых по 12 баллов.
"Оренбург" с пятью очками занимает девятое место.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|2
|Динамо М
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|3
|Локомотив М
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|5
|Спартак М
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|6
|ЦСКА М
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|8
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|9
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|11
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|12
|Акрон Тл
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|13
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|14
|Крылья Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
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