Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Сегодня 00:28
 

Роналдо на 94-й минуте исправился за фиаско в матче-триллере с 5 голами

  Комментарии

Поделиться
Роналдо на 94-й минуте исправился за фиаско в матче-триллере с 5 голами ©ФК "Ростов"

Футбольный клуб "Ростов" одержал победу над "Оренбургом" в матче пятого тура РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Ростов" одержал победу над "Оренбургом" в матче пятого тура РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
"Адана Демирспор" сыграл матч с 3 голами с Абатом Аймбетовым
Сегодня 08:20  
Какую оценку получил Аймбетов за первый матч в турецкой Суперлиге
Сегодня 08:40  
Юлия Путинцева сотворила историю на турнире в США
Сегодня 08:58  
Деревянченко выдал крутой бой с травмой за титул от WBC
Сегодня 09:35  

Встреча на "Ростов Арене" складывалась для хозяев поля не самым благоприятным образом: на 18-й минуте Брайан Мансилья вывел "Оренбург" вперед, а на 18-й Химми Марин забил второй гол в ворота ростовчан.

Между этими голами болгарский форвард хозяев бразильского происхождения Роналдо из "Ростова" не сумел реализовать пенальти.

Впрочем, два гола Николая Комличенко на 51 и 52 минуте позволили "Ростову" отыграться. Победу хозяевам поля на 94-й минуте принес Роналдо.

"Ростов" набрал восемь очков и поднялся на четвертое место. лидируют "Зенит" и "Динамо" у которых по 12 баллов.

"Оренбург" с пятью очками занимает девятое место.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2 Динамо М 5 4 0 1 9-3 12
3 Локомотив М 4 3 0 1 11-5 9
4 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5 Спартак М 4 2 1 1 6-3 7
6 ЦСКА М 4 2 1 1 9-3 7
7 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
9 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12 Акрон Тл 4 1 1 2 6-7 4
13 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
14 Крылья Советов 5 1 0 4 3-11 3
15 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16 Факел 4 0 1 3 1-7 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Ростов ФК Премьер-лига России Футбол

Реклама

Живи спортом!