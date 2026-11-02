Разгромом завершился матч клубов Чеснокова и Алипа в РПЛ

"Зенит" разгромил "Крылья Советов" со счётом 3:0 в матче 13-го тура чемпионата России по футболу, сообщают Vesti.kz.

Главным героем встречи стал нападающий гостей Александр Соболев, оформивший дубль.

На 21-й минуте форвард не сумел реализовать пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной площади самарцев. Однако уже через пять минут Соболев получил ещё одну возможность пробить с 11-метровой отметки и на этот раз не промахнулся.

На 67-й минуте нападающий забил второй мяч, а окончательный результат на 73-й минуте установил полузащитник "Зенита" Артём Карпукас - 3:0.

Игроки сборной Казахстана Ислам Чесноков из "Крыльев Советов" и Нуралы Алип из "Зенита" приняли участие в матче. Чесноков вышел на замену на 78-й минуте, а Алип появился на поле на 74-й минуте.

После 13 туров петербургский клуб набрал 30 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. В активе "Крыльев Советов" 15 баллов и девятая позиция.

Следующие матчи команды проведут 8 ноября. Самарцы примут "Оренбург", а "Зенит" на "Газпром Арене" сыграет с "Ростовом".