Без работы и предложений? что происходит с Адиевым после отставки

Бывший главный тренер самарских "Крыльев Советов", карагандинского "Шахтера" и сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о том, чем занимается после ухода из клуба, сообщают Vesti.kz.

"Планов нет. Нахожусь в творческом отпуске, передвигаюсь между Москвой и Грозным. Предложений от других команд пока нет", - заявил Адиев "Спорт-Экспрессу".

Напомним, в начале апреля специалист покинул пост наставника самарской команды. Он возглавлял "Крылья Советов" с лета 2025 года.

После его ухода обязанности главного тренера были переданы Сергею Булатову.

Отметим, что не так давно Адиева сватали в "Актобе". Впрочем, "красно-белые" определились с главным тренером.