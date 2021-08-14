Прямая трансляция матча Зайнутдинова с ЦСКА против его бывшего клуба

Сегодня, 14 августа, московский ЦСКА, за который играет полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, проведет матч четвертого тура российской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Команда сыграет в Ростове-на-Дону против местного "Ростова". Интересно, что именно за эту команду играл в РПЛ Зайнутдинов до перехода в стан "армейцев".

По времени Нур-Султана матч начнется в 23:00.

Посмотреть прямую трансляцию можно по этой ссылке.

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