Прямая трансляция матча ЦСКА в чемпионате России с участием Зайнутдинова

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 18-го тура футбольной премьер-лиги России между ЦСКА и "Уралом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет на "ВЭБ Арене" в Москве и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире матч покажет покажет Qazsport. Трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала по этой ссылке.

Напомним, что в ЦСКА играет полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

После 17-ти туров московский клуб занимает третье место в РПЛ, набрав 33 очка. "Урал" же идет на 12-м месте, набрав при таком же количестве игр 19 баллов.

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Урал" >>>>>