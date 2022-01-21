"Приняли как родного". Что рассказал о КПЛ бомбардир из России, желающий играть за сборную Казахстана

Экс-игрок "Шахтера" Идрис Умаев после возвращения в грозненский "Ахмат" в интервью клубной пресс-службе рассказал о выступлении в чемпионате Казахстана, а также об еврокубковом опыте и работе под руководством Магомеда Адиева.

23-летний нападающий Умаев играл за карагандинцев на правах аренды: в 15 матчах забил семь мячей.

- Полгода ты провел в чемпионате Казахстана, какие впечатления остались?

- От Казахстана очень хорошие впечатления. Меня приняли как родного. Хороший чемпионат, можно забивать. Рад, что удалось после травмы там забить пару мячей.

- После перехода в "Шахтер" ты получил травму и был вынужден пропустить несколько матчей?

- Да, после двух матчей я получил повреждение и пропустил две недели и поэтому тяжело было заново набирать форму. Из-за этого потерял время.

- Тренировки под началом земляка Магомеда Адиева добавляли уверенности и спокойствия?

- Это играло роль. Как-никак земляк. Кроме того, мы очень давно знакомы. Это очень большой плюс.

- В составе "Шахтера" дебютировал в Лиге конференций и даже забил в ворота "Маккаби", много получал поздравлений?

- Да, очень много поздравлений получил и оказался первым чеченцем, который забил в еврокубках. Рад, что удалось сыграть и почувствовать на этом уровне. Хотелось бы с "Ахматом" туда попасть.

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Добавим, что осенью 2021 года воспитанник "Ахмата" заявлял о готовности выступать за сборную Казахстана. Как оказалось, отец футболиста является уроженцем нашей страны, поэтому теоретические шансы быть заигранным за национальную команду у него имеются.