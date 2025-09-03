Президент УЕФА сделал заявление о российских командах

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу отстранения российских команд от международных турниров, передают Vesti.kz.

"Смотрите, прежде всего, то, что происходит там, лично меня ранит, убивает. Уже невозможно это видеть. С другой стороны, я не сторонник запрета для спортсменов. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить конфликт? Очень-очень трудно. Сейчас, насколько я понимаю, запрет для российских команд длится три с половиной года. Остановился ли конфликт? Нет. Так что на данный момент я не знаю...

Я не могу сказать, что будет дальше. Обсуждается всё, но лично я против того, чтобы отстранять спортсменов", - приводит слова Чеферина Politico.