Появилось объяснение отсутствию Бабаяна на сборе ЦСКА

Казахстанский специалист Григорий Бабаян после временного отсутствия присоединится на испанских сборах к московскому ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как стало известно инсайдеру Айдыну Кожахмету, Бабаян не смог в срок вылететь, но скоро ситуация изменится.

"Казахстанский специалист не смог вылететь из Алматы в положенный срок. Сегодня он должен сесть в самолет из Алматы и присоединиться к "армейцам", - пишет журналист.

Бабаян покинул ЦСКА и вернется в КПЛ?

Ранее появилась информация, что российская команда начала испанский сбор без Бабаяна. Казахстанский тренер начал работу в ЦСКА в 2021 году, когда перешел туда из костанайского "Тобола".