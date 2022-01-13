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Бабаян покинул ЦСКА и вернется в КПЛ?

Бабаян покинул ЦСКА и вернется в КПЛ?
©ПФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия

Казахстанский специалист Григорий Бабаян отсутствует на испанских сборах московского ЦСКА в Кампоаморе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Отчетливо бросается в глаза отсутствие Бабаяна... Не продлили?" - пишет источник.

При этом футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов находится в расположении российской команды:

Бабаян покинул ЦСКА и вернется в КПЛ?. Фото 1

Бабаян покинул ЦСКА и вернется в КПЛ?. Фото 2

Бабаян покинул ЦСКА и вернется в КПЛ?. Фото 3

Бабаян покинул ЦСКА и вернется в КПЛ?. Фото 4

Напомним, что Бабаян уехал в ЦСКА летом в разгар сезона КПЛ-2021, оставив должность главного тренера ФК "Тобол", который в итоге стал чемпионом. Между тем в межсезонье ходили разговоры о возвращении казахстанца в костанайскую команду и "Астану", где он ранее также работал.

ЦСКА идет на четвертом месте в таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Бабаян Григорий Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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