Появились подробности о новом тренере ЦСКА Зайнутдинова и Бабаяна

Бывший тренер "Уотфорда" и "Эвертона" Марку Силва может возглавить ЦСКА. Представители московского клуба проведут встречу с 43-летним португальским специалистом, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на журналиста Николо Скиру.

В декабре 2019 года Силва был уволен с поста главного тренера "Эвертона". Также он работал в "Халл Сити", "Спортинге" и "Олимпиакосе".

В мае сообщалось, что Силвой интересуется "Спартак", а агент тренера заявил, что специалист готов рассмотреть предложение от топ-клуба из России.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера клуба. Хорват проработал в команде чуть менее трех месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера "красно-синих" назначен Алексей Березуцкий, а его ассистентом стал экс-наставник "Тобола" Григорий Бабаян.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, занял шестое место в РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.

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