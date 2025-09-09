Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиёр Зайнутдинов вернулся к тренировкам в московском "Динамо" после травмы, передают Vesti.kz.

Напомним, 17 августа во время матча с ЦСКА хавбек почувствовал дискомфорт и был заменен в перерыве между таймами. С тех пор он пропустил несколько матчей российского клуба, а также две встречи квалификации к чемпионату мира-2026 в сборной Казахстана.

Тем не менее, как сообщает "РБ Спорт", накануне "Динамо" провело тренировочный матч, в котором приняли участие ранее травмированные игроки, в числе которых оказался и Зайнутдинов.

Напомним, что 28 июля "Динамо" официально объявили о его переходе. Контракт Зайнутдинова рассчитан до лета 2029 года с возможностью продления ещё на один сезон. В текущем сезоне он уже сыграл три матча в РПЛ и один поединок в Кубке России.

