Защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Нуралы Алип, вероятно, в ближайшем будущем не свяжет себя обязательствами с "Зенитом", но может сделать это летом, передает bobsoccer.ru. Также названы условия, при которых переход футболиста может состояться.

"Говорят, неплохое впечатление оставляют Нурали Алип и Иван Сергеев. Ближайшее будущее казахского защитника вряд ли будет связано с "Зенитом", а вот летняя перспектива вполне осязаема, особенно на случай ухода одного из центральных защитников", - предположил автор.

Напомним, Алип находится в "Зените" на просмотре. Питерский клуб проводит сборы в ОАЭ. 19 января казахстанский защитник может дебютировать в составе "сине-бело-голубых". В этот день "Зенит" сыграет с местным "Эмирейтсом".