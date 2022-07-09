Появилась информация о вероятном уходе Алипа из "Зенита"

©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 14:26

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип может покинуть "Зенит" в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

Руководство "Зенита" может досрочно прервать аренду, в этом случае игрок вернется в "Кайрат". Это может произойти из-за покупки защитника "Сочи" Родригао, восстановления Деяна Ловрена и потенциального перехода еще одного центрального защитника.

Препятствием к этому является прямая договоренность двух руководителей "Зенита" и "Кайрата". При этом президент казахстанского клуба Кайрат Боранбаев сейчас находится под следствием о хищении средств в квазигосударственном секторе - 8 июля ему продлили срок ареста еще на один месяц.

Напомним, что 22-летний Алип выступает в составе "Зенита" на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года. В первой половине года казахстанец провел за питерцев 12 матчей во всех турнирах.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Кайрат ФК Казахстанцы за границей

Футбол Россия
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Сегодня 14:26
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