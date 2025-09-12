"Потянет на дно". Экс-тренера "Кайрата" разнесли после шести поражений

Бывший защитник московского "Спартака" и сборной СССР Александр Бубнов высказался о трудностях, с которыми столкнулся Алексей Шпилевский на посту главного тренера "Пари НН", сообщают Vesti.kz.

По мнению эксперта, Шпилевский больше теоретик, чем практик, и это может негативно сказаться на результатах команды.

"Тренеры-теоретики, если они свою теорию не могут применить на практике, они не нужны. Это к краху приведёт в первую очередь команду. С таким футболом, в первую очередь, не выживет Шпилевский, и он на дно потянет всю команду", - высказался Бубнов в эфире "Коммент.Шоу".

После семи туров РПЛ нижегородский клуб под его руководством набрал лишь три очка, располагаясь на 15-м, предпоследнем месте, одержав всего одну победу.

Напомним, Шпилевский возглавил "Пари НН" летом 2025 года после вылета команды в стыковых матчах с "Сочи". Однако клуб сохранил место в элите из-за снятия "Химок" с турнира.

Напомним, Шпилевский работал в Казахстане с 2019 по 2021 год, где в сезоне - 2020 привел алматинский "Кайрат" к долгожданному титулу чемпиона страны.